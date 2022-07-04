《闔家辣》票房破1700萬 ERROR客串演出自封彩蛋界KOL (19:53)

吳君如、鄭中基、梁詠琪、MIRROR成員呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》，今天（23日）票房衝破1700萬，穩奪中西票房第一位。鄭中基、梁詠琪在戲中飾演夫妻，疫情下留在家裏困獸鬥，故事又描寫出移民潮下三代離別的悲傷之情。劇組為幫電影加「甜」，特別請來盧海鵬、蘇致豪、許賢，以及ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）及吳保錡客串演出。

首次演出賀歲片的ERROR表現異常興奮。談到與盧海鵬合作的感受時，193說︰「很高興與鵬哥合作，聽聞他講粗口比我們厲害。他沒有『試咪』，我們有點不開心和失望。」保錡笑言︰「我們身為專業茄哩啡，很享受演每套戲的彩蛋，希望2022年每套戲也找我們客串2、3小時。阿Dee（何啟華）的角色比較多，我們可以客串其他臨時角色。我上幾次演的角色都要死，今次可以做笑蛋，不用死，活生生地生存下去。」

193補充：「我們不單止是『ViuTV洪天明』，我們還是『電影界洪天明』，每套戲都可以客串。最開心是不用看劇本，全部爆肚。我們是比較運用腦筋的演員，記對白不是我們擅長的事。香港所有電影都要找我們客串，不找我們的不算是電影。」肥仔說︰「我們是彩蛋界KOL。」

（即時娛樂）