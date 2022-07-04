All For One創作新歌《My Fellow》鍾雨璇唱寵物情緣 (20:10)

歌手鍾雨璇與香港樂隊All For One成員包括主音歌手Aiden (李建龍) 、吉他手Fun(龔俊熏)、吉他手梓朗(莊梓朗)、Jackie (譚積奇)及鼓手Eric(劉宇霆)為10月份舉行之寵物慈善演唱會合作推出新歌《My Fellow》。Aiden跟Fun創作，他們表示新歌主題圍繞寵物與人之間的情感及互動交流，雖然寵物不懂以言語表達感情，但透過日常生活中的細節及寵物的一舉一動，也可以細味寵物對主人那份忠誠及深厚的愛。

拍攝《My Fellow》MV當日，All For One成員扮演的偵探社調查員到舞會現埸尋找失貓，而鍾雨璇是貓之化身，她說：「今次MV以情人比喻寵物與主人之間若即若離的關係，及彼此間一生一世的承諾。希望大家無論愛寵生病或老去，也要對他們不離不棄，近期身邊有朋友因移民英國要拋棄愛寵，四處尋找領養者，我聽到之後非常失落，希望大家就算移民都盡力帶同寵物一起前往，因為寵物要重新適應一個新家庭並不容易！」

經營寵物移民的Eric表示： 「寵物移民程序並不複雜，而且有不少客戶一次過帶同幾隻寵物移民，經營呢門生意幫到主人同小動物唔使分開，真係好開心好有滿足感，因為我本身都有養開比熊犬，一向都好鍾意小動物。」

梓朗與Jackie都有曾經飼養寵物，亦曾於貓狗生病時悉心照顧他們，堅持陪伴寵物一生一世的理念，亦鼓勵各位寵物主人珍惜小生命。

（即時娛樂）