《香港金曲頒獎典禮2021/2022》得獎名單 (23:36)
文章日期：2022年07月24日
男歌手大獎︰張敬軒
女歌手大獎︰鄭欣宜
樂隊大獎︰Supper Moment
男新人獎 金獎：曾比特 銀獎：張天賦 銅獎：ANSONBEAN
女新人獎 金獎：炎明熹 銀獎：姚焯菲 銅獎：張蔓姿
CASH創作歌手獎 金獎：馮允謙 銀獎：林奕匡 銅獎：葉巧琳
年度最佳進步獎 金獎：葉巧琳 銀獎：洪嘉豪 銅獎：施匡翹
香港金曲獎（排名不分先後）
1.《先哭為敬》鄭欣宜
2.《真話的清高》炎明熹
3.《我不如》曾比特
4.《E先生連環不幸事件》呂爵安
5.《俏郎君》張敬軒
6.《荊棘海》泳兒
7.《記憶棉》張天賦
8.《CityPop》江海迦
9.《It's OK To Be Sad》衛蘭
10.《原來談戀愛是這麼一回事》姚焯菲
全球華人至尊金曲獎︰《日出時讓街燈安睡》李幸倪、張學友
華語歌曲獎︰《倔強》谷婭溦
最佳合唱歌曲獎︰《BOSS》MIRROR
最佳劇集歌曲獎
金獎：《我不想別離》王灝兒
銀獎：《不可能發生》譚嘉儀
銅獎：《這種親》李幸倪、蕭凱恩
最佳中文唱片獎
男歌手：《The Brightest Darkness》張敬軒
女歌手：《不能放手》菊梓喬
樂隊／組合：《One and All》MIRROR