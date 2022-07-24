鄭欣宜橫掃女歌手獎完成大滿貫 讚年輕歌手厲害：提自己唔可以鬆懈 (23:55)

鄭欣宜在今晚（24日）香港金曲頒獎禮膺女歌手大獎，意味着欣宜橫掃新城﹑叱咤﹑Chill Club﹑無綫及港台的所有女歌手獎，完成大滿貫。

欣宜受訪時開心說：「特別多謝唱片及經理人公司畀我好多信心同支持我，為我爭取好多嘢，感覺好奇妙，喺呢個空間及1廠，經歷好多唔同嘅嘢，但我覺得未完，希望自己繼續進步，好多嘢做得更好，透過音樂記錄低每個成長。」

問到如何慶祝？她笑言想吃薯條，但明天（25日）要唱新歌，所以稍後一次過食，她續說：「啱啱放完假，一日食幾次Pizza及雪糕，都夠喇，嚟緊就要開騷，所以都要返嚟喇。」

問到下個獎項目標，她坦言恨繼續冧莊，同時又讚現時年輕歌手：「全部都勁到咁樣，好厲害，我頭先喺台下睇，最勁嘅係有幾位好年輕，我諗緊我啱啱開始唱歌時，已經20幾歲，都係發夢同一嚿雲，依家開始知道自己做緊乜嘢，我都眨眼（做歌手）10幾年，依家歌手好叻，同時提醒自己唔可以鬆懈，繼續努力。」

日前是已故藝人沈殿霞（肥姐）的77歲冥壽，Google的首頁Google Doodle特別變為肥姐的插畫。鄭欣宜事後在社交平台分享Google的頁面截圖，她今晚說：「Google喺去年同我聯絡，想將娘親肖像，做得最靚，家人都喜歡，多謝佢哋，係我嘅責任去延續佢（肥姐）嘅legend，都好感動，當日係我娘親西曆生日，外國粉絲們有share，記得佢啲電影同埋戲。」

（即時娛樂）