「教主」Anson Lo登場騷白滑腋窩 向後瞓身落台勁驚險 (22:36)

MIRROR紅館演唱會今晚（25日）開鑼，當AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）合唱完2首歌後，輪到「教主」盧瀚霆（Anson Lo）登場，他與近20位舞蹈員跳唱《King Kong》，大騷舞技，期間有噴火效果，兼向後瞓身落台，驚險又高難度。之後Anson Lo除去外套，以Deep V大露背現身跳唱《Mr.Stranger》，全場歡呼聲震耳欲聾。

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（即時娛樂）