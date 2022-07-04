Frankie哽咽講MIRROR隱形人 自爆曾窮到借錢生活 (23:10)

MIRROR今晚（25日）在紅館舉行演唱會，各成員接力演出，當盧瀚霆（Anson Lo）跳唱完落台後，陳瑞輝（Frankie）在台上講自己由「隱形人」，到有劇拍，中間度過低谷，其間他一度哽咽，Fans則尖叫拍掌鼓勵。

Frankie娓娓道來：「究竟『隱形人』係如何練成？隱形人唔係浪得虛名，好似黑洞咁係咁吸你入去，好似訪問同綜藝節目，如果你講慢一秒，你句嘢會畀隊友搶咗嚟講，跟住又會畀人話冇嘢講。

但我見過一啲好嘅Comment讚Frankie，話好專業，我見成個訪問都喺度笑，真係多謝佢。既然講MIRROR隱形人，一出道我好有抱負，我好想影響其他人，為世界有貢獻，好似好勁咁，但係慢慢我嘅目標，無啦啦變咗MIRROR，MIRROR變咗我嘅目標，團隊目標同個人目標唔可以一樣，所以跟呢個目標行，我愈行就愈迷失，我愈冇咗自己。

MIRROR就愈來愈好，愈來愈多嘢做，但我自己喺屋企望住四面牆，疫症爆發，我窮到要問人借錢過生活，我愈來愈冇自信，我開始質問自己，點解我要嘥咁多時間去擔心生活，而唔係諗點樣做好自己？

不過呢個世界好得意，不停咁變，疫症好返少少，我都有返嘢做，拍《調教你MIRROR》，第2次MIRROR演唱會及《IT狗》入面嘅Never（劇中角色），我好感恩，我估唔到Never悲觀嘅樂觀，亦暫時成為我嗰時價值觀，教識我點樣度過低谷，苦中作樂。

我見到拍劇呢條路有光，喺今年我對自己有番希望，我30歲由Dancer轉做MIRROR，其實乜嘢都有可能，點樣影響唔到人，乜嘢都有可能，係咪？我想大家同我戒咗一個習慣：『唔好相信自己做唔到，唔係要你做得好好，只係面對挑戰時，唔好先放棄自己，要相信自己先，咁就乜嘢都可能，NEVER SAY NEVER﹗」之後Frankie向觀眾借信心，之後帶頭唱《無盡》開頭，之後12子一齊上台合唱。

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（即時娛樂）