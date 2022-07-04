MIRROR演唱會事故︱MakerVille行政總裁魯庭暉鞠躬致歉 交代傷者情况 (09:06)

男團MIRROR昨晚舉行第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷舞蹈員張梓峯及女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的男友阿Mo（李啟言）。主辦單位Music Nation及MakerVille事後發聲明致歉，稱會徹查事故，及取消餘下MIRROR演唱會場次及網上直播；政府亦發稿表明會徹查事件。

MakerVille行政總裁魯庭暉、So Ching凌晨趕到醫院了解傷者情况。魯庭暉於凌晨4時許折返醫院，與3名女工作人員就意外鞠躬致歉，強調會盡全力為傷者及其家人提供協助。他表示得傷者家屬同意透露兩人情况︰「阿峯輕傷，有少少擦損，拉傷了肌肉，醫生建議他接受觀察，若無大礙可出院；另一位舞蹈員阿Mo目前在ICU，清醒，可以和醫生溝通，正進行一系列檢查。」

魯庭暉請外界給予時間讓他們徹查意外原因︰「請給予時間，我們非常認真處理今次事件，承諾一定徹底查出事故原因，請大家諒解，目前沒進一步信息分享。我們目前最關心及最重要是兩位傷者及他們的家人，我們會和他們繼續溝通，提供一切需要的協助，希望他們可以早日康復。」

（即時娛樂）