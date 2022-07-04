張敬軒陳卓賢聘專家顧問團隊 為MIRROR演唱會舞蹈員提供心理輔導 (20:11)

MIRROR前晚（28日）第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞台上方一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷兩名舞蹈員，傷勢嚴重的李啟言（阿Mo）目前留醫伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），頸部第三及第四節脊椎骨折及移位，脊髓受壓，四肢不能活動，頭及肺亦被壓傷，昨晚（29日）完成手術後按照既定臨牀情况分類準則，暫被列為危殆，維生指數穩定。

張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian）一同聘請專家顧問團隊，為參與是次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，場地由張敬軒借出，希望可以助他們走出陰霾。張敬軒說︰「呢次嘅事係關乎成個表演行業內嘅事。今次參與演出嘅舞蹈員入面，有好多舞蹈員都係各位MIRROR成員同我嘅兄弟姊妹，我哋喺好多個演出入面都合作無間，所以互相關心係應該無分彼此。件事係大家一齊做，花姐、金生一路都好關心大家，而Ian同其他MIRROR成員喺處理自己情緒嘅同時，都會將傷者同埋其他舞者嘅情况擺喺首位，我哋大家希望可以盡快安撫同平復到各位Dancers嘅情緒，希望廣大嘅樂迷都一樣，照顧好自己嘅情緒之餘，多為傷者同舞蹈員打氣，畀多啲支持佢哋。」

（即時娛樂）