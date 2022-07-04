MIRROR演唱會23位舞蹈員發聲明：請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者 (14:35)

楊樂文亦在Ig轉發聲明。（Ig截圖）

Edan今午亦在Ig限時動態轉貼聲明。（Ig截圖）

左起：阿峯﹑阿Mo及羅德智在MIRROR演唱會中受傷。（Ig圖片）

MIRROR演唱會的23位舞蹈員今午發表聯合澄清聲明。（Ig圖片/資料圖片）

男團MIRROR日前在紅館舉行第4場演唱會，發生嚴重事故，懸在半空的巨型屏幕突然墜地，擊中兩名舞蹈員，事件震驚全城。事後，有網民指意外發生時，即使現場音樂停頓，正背向意外發生位置、面向觀眾的Anson Lo（盧瀚霆）仍然繼續唱，有網民看片後斥Anson Lo「冷血」。

有份演出MIRROR演唱會的23名舞蹈員，今天（31日）發表聯合澄清聲明，並表示現階段仍等相關部門調查結果，不便作出任何評論，以及不接受任何傳媒採訪，他們表示請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。

聲明全文如下：

「本聲明為曾參與於香港紅磡體育館舉行之MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022演 唱會（下稱該演唱會）之23位舞蹈員之聯合聲明。現階段我們仍然在等待相關部門調查結 果，不便作出任何評論，我們不會接受任何傳媒採訪，請各界見諒。

以下我們將統一澄清：

一）因近日網上流傳不同的傳言，所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請勿誤信任何匿名留言。

二）受傷之舞蹈員李啟言（阿Mo），張梓峯（阿峯），羅德智（Zisac）之健康狀況請以其本人，其家屬或官方單位發放之訊息作準，請勿誤信任何未經證實之消息。

三）23位舞蹈員均沒有為三位受傷之舞蹈員：李啟言（阿Mo），張梓峯（阿峯），羅德智（Zisac）發起眾籌，請勿誤信坊間任何相關之眾籌。

四）MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。

最後，請各位一同為李啟言（阿Mo），張梓峯（阿峯）及羅德智（Zisac）禱告，祈求我們的兄弟們平安、早日康復。

23位舞蹈員

Hui Shun Yin (Angus) Chan Wing See (Iris) Lai Hiu Ying (RITA) Mok Ka Ki Wan Choi Ling (Jolin) Kwong Man Ho (Woody) Liu Tin Nok (tinok) Tai Leung Sing (SaiTer) Leung Tak Chung (Tank) ManLongKit LAU TAK WAI (dan) Lam Hiu Ming Ng Chun Nam(Terry) Yu Wing Yee (Winge) Cheung Lap Yin Lam Man Sze (ManC) Lok Wing Ho (Beep) Leung Hoi Ching (Canny) Law Tak Chi (Zisac) Hoi Tin Nok (Nok) Fong Tsz Yan (FongFong) Leung Ho Hin Chang Tsz Fung (Fung)

二零二二年七月三十一日」

而MIRROR副隊長江𤒹生（AK）亦有畀Like，隊長楊樂文（Lokman）和成員呂爵安（Edan）和陳瑞輝都有轉發該聲明。

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（即時娛樂）