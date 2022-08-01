林欣彤開騷獲男友捧場嗌緊張 被陳國峰取笑處於熱戀階段 (17:54)

林欣彤（Mag）和陳國峰（Penny）聯乘香港業餘管弦樂團的《仲夏夜之韻》音樂會，今明兩晚在尖沙嘴文化中心舉行。

2位歌手今天開騷前，與主辦方出席拜神儀式，祈求事事順利。Mag自爆為養聲和以最佳狀態示人，推掉生日慶祝飯局，待完成音樂會再慶祝。問到是否跟男友Anton慶祝已足夠？Mag表示：「我們有去打邊爐，但我沒有吃辣，男友也沒有特別表示，我不是儀式感的人，有他陪伴、吃個飯已很開心，我覺得平時對我好比較重要。」

Mag又透露男友會捧場，但一想到對方在場，已令她非常緊張。Penny以過來人身分笑說：「我明白的，面對着自己很愛的人唱歌，有時是會比較尷尬，熱戀階段嘛。」Mag甜絲絲說：「那我希望一輩子都是熱戀階段。」

談到MIRROR演唱會發生事故，令人關注舞台安全問題。Mag稱今次音樂會沒有花巧舞台，40多人的管弦樂團已很震撼。事件會否為他們演出，們帶來心理影響？Mag自言每次穿高跟鞋，站在升降台都會驚，但作為表演者，最緊要專注演出，和信任所有人，她說：「希望大家從經驗中汲取教訓，和找到問題源頭，避免再發生，亦希望傷者可以康復。」

（即時娛樂）