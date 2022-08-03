So Ching Ig將情侶合照跳舞片置頂 Mo父感謝陪伴與支持 (15:10)

男團MIRROR上周四（7月28日）的紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然跌下，擊中舞者李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯），兩人目前仍然留醫，分別在伊利沙伯醫院深切治療部及中文大學醫院。阿Mo目前情況仍然危殆，其父母今早再到醫院探望，父親李盛林牧師中午離開時雙手合十向在場傳媒表示「辛苦晒」。有報道指阿Mo目前仍然昏迷及要插喉，頸椎傷勢已基本穩定，院方未來數日會視乎情况決定治療方案，不排除需要再為阿Mo做手術。

阿Mo女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）於意外當晚凌晨憂心忡忡趕到醫院了解，此後未再露面，不少粉絲也擔心她的狀況。近日有網民發現，So Ching悄悄在Instagram（Ig）將她與阿Mo的3個帖子置頂，這3個帖子全是2人的合照和合跳片。她的其中一個帖文是她今年初搭住男友膊頭的合照，她當時寫道︰「呢一年有好多改變，『多謝所有我愛嘅人同愛我嘅人』，令我可以繼續走落去。」

阿Mo的父親李盛林牧師昨天（2日）發出代禱信，請大家為阿Mo和另外兩位受傷舞者張梓峯（阿峯）及羅德智（Zisac）祈禱。他感謝各界為兒子阿Mo祈禱，又感謝阿Mo女友So Ching的陪伴，表示So Ching是「除了神以外，她成為他極大的支持。」

（即時娛樂）