MIRROR演唱會事故｜花姐老公意有所指：感覺將要失去... (22:11)

MIRROR紅館演唱會上周四發生嚴重事故，巨型屏幕突然從高處跌落台，擊中兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯），2人目前仍留醫。事發後，MIRROR經理人黃慧君（花姐）曾出入警力西九龍總部錄口供助查，而MIRROR隊長楊樂文前天在社交網首度發聲「我哋會睇住自己﹑唔使擔心我哋」，其後11位成員亦轉發楊樂文Ig帖文，不過外界仍關注MIRROR 12子的情緒，今天更有報道傳MIRROR合約明年屆滿，12子往後動向成為關鍵。

花姐老公今天亦在Instagram限時動態意有所指：「【由零開始─有感】努力建立、苦心經營，一件事物，如同親生兒子，感覺將要失去，在淌血。」然後還在限時動態向網民發問：「旁觀的您，感受如何？」更設3個答案，包括「善用能力─盡力保護」、「當事人責任─與我無關」和「無不散之筵席─順其自然」供網民選擇，還放了一個心碎Emoji，他的發文惹來外界揣測。

此外，有消息指MIRROR被召回電訊盈科位於九龍灣公司，據悉MakerVille行政總裁魯庭暉也在場，報道指該層辦公室門外除貼出「請用另一通道進入」，亦有部分地方圍黑布，保安亦明顯加強。

（即時娛樂）