MIRROR演唱會事故｜傳《造星V》延播 跳舞比賽節目《War of Dance》被抽起 (13:43)

有指MakerVille高層及製作組擔心若再播出以舞者為主題的跳舞比賽節目《War of Dance》（已改名《Flat Out》）會引起負評，因此決定將節目無限期押後，已錄好的集數亦不會播放。（ViuTV fb圖片）

MIRROR演唱會的嚴重舞台意外打亂ViuTV的節目編排，有指《全民造星V》將延期播出，跳舞比賽節目《War of Dance》（已改名《Flat Out》）更被抽起唔播。（楊樂文Ig圖片 / ViuTV fb圖片 / 明報製圖）

MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的其中一塊巨型屏幕跌下，壓傷舞者張梓峯及COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo），兩人目前仍然留醫，阿Mo情况危殆，維生指數穩定。MIRROR於意外後即時停工，有傳12子會停工兩個月治癒情緒，日本《Summer Sonic音樂祭》主辦方今日已宣布MIRROR辭演8月20日的演出。

慘劇亦打亂了ViuTV未來數月的節目編排，除了呂爵安（Edan）有份主持的綜藝節目《膠戰SSP》會延期播映，有指ViuTV早在今年1月已著手籌備、由何啟華（Dee）、梁業（肥仔）、沈貞巧（Gao）和楊安妮（Win Win）主持的跳舞比賽節目《War of Dance》（已改名《Flat Out》）亦受影響。節目原定10月中播出，每集1小時，參賽者已完成首輪比賽，惟MakerVille高層及製作組擔心這段時間播出以舞者為主題的節目會引來外界批評，因此決定將節目無限期押後，已錄好的集數亦不會播放，部分參賽者已收到通知。

至於年度王牌節目《全民造星》，今年的《全民造星V》會接受海外人士報名，MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK），以及ERROR正、副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）將會前往加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡揀蟀。有指ViuTV一早以「MIRROR出埠搵參賽者」作招徠，吸引到大量廣告商投放贊助費，如現在煞停節目或牽涉巨額賠償，因此節目會繼續籌備但延期播出，惟Lokman及AK未知是否如期起程去溫哥華。《全民造星V》監製許敬麟接受傳媒查詢時，稱詳情不便透露，ViuTV將於下星期公布。

（即時娛樂）

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