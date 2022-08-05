Tyson Yoshi演唱會開鑼棄舞台機關 靠雙腳上落台 (22:37)

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，對之後舉行的演唱會有一定影響。創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會今晚於九展Star Hall開鑼，他日前曾表示團隊壓力好大。幸好大會表示雖然面對好多難關，但已經解決。現場所見，天花仍有大型吊燈及喇叭，主要舞台有一個小斜台，樂隊設於兩邊小高台上。觀眾席中央亦有個小型舞台，大小舞台均不設升降台，也沒有任何機關裝置，Tyson Yoshi靠雙腳上落舞台。

演唱會於晚上8時45分開騷，Tyson Yoshi穿白色背心及格仔恤衫，配以牛仔褲有型打扮上台，並叫台下觀眾站起來，一口氣唱出歌曲《That Guy》、《I Don't Smoke & Drink》、《Fly》。期間他脫去格仔恤衫騷「麒麟臂」，但觀眾仍不收貨大叫「除衫」。

Tyson Yoshi今次演唱會實施實名制售票，下午3時開始開放鄰近會場另一場地核對門票，該位置設有紀念品位置及巨型雕塑打卡位，入場流程有秩序且暢順。他的父母、家人及圈中前輩張敬軒、古巨基、丁子高均送花牌祝賀，有粉絲在場外安排大型氣球應援擺設，供其他粉絲排隊打卡。

Tyson Yoshi女友Christy坐在台下捧場，問她是否擔心？會否看足4場？她只說：「我不做訪問。」

（即時娛樂）