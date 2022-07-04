MIRROR演唱會事故︱香港舞蹈演藝人協會向霍啟剛求助 揭舞者悲歌 (22:00)

MIRROR演唱會於7月28日發生嚴重意外，參與演出的舞者受傷，事件令舞者欠安全保障受注目。「香港舞蹈演藝人協會」今晚在Facebook上載向立法會議員霍啟剛（體育、演藝、文化及出版界功能界別）遞信的照片，並公開信的內容。

「關注MIRROR演唱會大型電視屏幕從高處墜下嚴重傷人意外事件」內容提及7月28日演唱會中發生的意外，協會對有關單位未能確保舞台搭建裝置安全及做好演出者的人身傷亡風險評估感到震驚及無奈，故向霍議員求助，希望能促請及責成有關單位及有關當局撤查事故原因，並對日後場地使用者就場地設施嚴加管控，確保演出者的人身安全，慎防同類事件再度發生。

香港舞蹈演藝人協會提出多項建議，包括就傷者的建議、就舞台安全的建議。公開信又提及舞蹈業界從業員的悲哀，年輕的舞者付出往往和獲得不成比例，經歷過1980、1990的高峰期，舞蹈行業由千禧年至今彷佛步入寒冰期。指現今歌舞節目一般是由打散工的舞蹈員承辦，30年前的舞蹈員工資和30年後的舞蹈員工資基上沒有改變。遇上開工不足，為了生計不得不身兼數職。演唱會是業界舞蹈員響往的工種，工資不多（平均$3000至$4000港元一場），但勝在可重複表演同樣的舞蹈數場至十數場，短時間賺一筆相對可觀的收入。為此舞者就算綵排時間不足或察覺舞台裝置有潛在危險，會忍氣吞聲怕開罪舞蹈排舞師，要是遇立心不良的排舞師，更有在工資中被「食價」或「回佣」及長期拖欠工資等，舞蹈員沒有保障; 協會也就保障舞蹈員提出建議。

（即時娛樂）