香港Hip Hop音樂頒獎禮 LMF獲「Whats Good名人堂」 (21:35)

香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》，昨晚(8月6日)在香港會議展覽中心舉行。由樂迷公開投選與大會主席評審團評分，共頒發47個獎項，並邀得多逾50個單位破天荒聯乘演出，展現獨立音樂及傳統Hip Hop精神，讓樂迷認識更多本地 Hip Hop 歌手及作品，打造一個突破傳統框架的樂壇盛事。JB連奪5個大獎成大贏家，LMF獲最高榮譽獎項「Whats Good名人堂」。

《Whats Good Music Awards 2022》獎項名單：

歌手獎項

1. 年度歌手 JB

2. 年度星秀歌手 Novel Flash

3. 最佳男歌手 JB

4. 最佳女歌手 Kiri T

5. 最佳 Hip Hop 組合 The Low Mays

6. 新人獎 Chinky eyes

7. 最佳現場表演歌手 JB

8. 最受歡迎 Hip Hop 歌手 Novel Fergus

9. 最受歡迎 Hip Hop 組合 TOMFATKI

10. KKBOX Hip Hop 歌手 JB

11. HYPEBEAST Hip Hop 歌手 MATT FORCE

12. HipHop DX ASIA Hip Hop 歌手 TXMIYAMA

歌曲獎項

13. 年度專輯 YoungQueenz《神隱》

14. 年度歌曲 MATT FORCE《告別》

15. 年度最具影響力歌曲 JB《得個等》

16. 最佳歌曲 (歌詞說唱) (金獎) MATT FORCE《告別》

17. 最佳歌曲 (歌詞說唱) (銀獎) BMW feat. Alexandria 山大《一呼一吸》

18. 最佳歌曲 (歌詞說唱) (銅獎) JB《得個等》

19. 最佳歌曲 (陷阱音樂) (金獎) Novel Fergus, Geniuz F the FUTURE《深水埗 Remix》

20. 最佳歌曲 (陷阱音樂) (銀獎) YoungQueenz《DDD》

21. 最佳歌曲 (陷阱音樂) (銅獎) 廿四味《MLY》

22. 最佳歌曲 (節奏藍調) (金獎) Jay Fung 馮允謙《冬日寂寞考》

23. 最佳歌曲 (節奏藍調) (銀獎) Gareth T《Boyfriend Material》

24. 最佳歌曲 (節奏藍調) (銅獎) Novel Friday《On My Bed》

25. 最佳歌曲 (另類音樂) (金獎) JB《火機》

26. 最佳歌曲 (另類音樂) (銀獎) Y5 feat. Novel Friday《Neo Punk 新龐克》

27. 最佳歌曲 (另類音樂) (銅獎) The Low Mays《明星生活》

28. 最佳歌曲 (外語演繹) (金獎) TXMIYAMA《HOLLYWOOD ROAD》

29. 最佳歌曲 (外語演繹) (銀獎) Wesley Jamison & Derek Chan《Fantasy》

30. 最佳歌曲 (外語演繹) (銅獎) Kiri T《Temporary》

31. 最佳歌曲 (合唱演繹) Sowhat, Novel Fergus《低調系》

32. 最受歡迎 Hip Hop 歌曲 Tyson Yoshi《Christy》

製作獎項

33. 最佳監製 Sliverstrike

34. 最佳單曲監製 Floyd Cheung- N.O.L.Y feat. YoungQueenz《VVs》

35. 最佳 MV 導演 WavyBoys

36. 最佳 MV TIAB X LEWSZ / NUMB《SORRY 對不起》

37. 最佳封面設計 Terry To- Novel Friday《在陽光底下》

特別獎項

38. Whats Good 名人堂 LMF

39. 年度音樂廠牌 Wildstyle Records

40. LiFTED 最佳亞洲潮流 Balming Tiger

41. LiFTED 最佳亞洲潮流 Miyachi

42. LiFTED 最佳亞洲潮流 Vannda

43. LiFTED 最佳亞洲潮流 Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子

44. 最受歡迎 Hip Hop 平台 Spacebar

45. 最受歡迎 Hip Hop 俱樂部 Sound Department

46. 最佳 Hip Hop DJ Johnny Darka

47. Hip Hop Artists 特選女神 林明禎