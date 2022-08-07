《緣路山旮旯》主角岑珈其被指樣衰：影響到你唔好意思 (23:33)

電影《緣路山旮旯》上周公映，導演黃浩然背水一戰，控制拍攝成本，270萬製作費，為求不要蝕本。《緣路山旮旯》先後入圍多個國際電影節，有口碑，誠意之作，奈何上映戲院少、場次也是「天地場」，想捧場但都唔容易搵到戲院去睇。首日上映的票房只有11萬元，不乏圈中人努力向觀眾推介這部香港電影。導演彭秀慧為《阿媽有咗第二個》優先場謝票同時，也為《緣》片打氣：「我噚日都自己買飛支持咗佢哋呢，Btw 你知唔知兩套戲有咩共通，拍電影係熱血嘅事，依家可以全院滿座一齊睇電影，都係一件熱血嘅事，見到大家都為自己心血打拼，真係好，一起努力，繼續努力，支持 #香港電影」

連日《緣路山旮旯》導演黃浩然跟演員謝票，女主角之一余香凝在社交平台分享謝票感受，說：「鼻子酸了幾下，見到滿座的情況，鼻酸了，見到觀眾由心而發地喜歡這部電影，鼻又酸了... ...」她提到觀眾反映電影場次實在太少，又有很多人是跨區往捧場，而只有早場與晚上的場次。她回憶起4年前《非同凡響》同樣情況，她跟觀眾一起拍片叫口號：「我要加場」。她說：「事隔四年多，又回到這種困境，的確有點唏噓，明白事實歸事實，有很多大片同時上映，排場次的確是有難度，但我相信觀眾的力量，相信愛香港電影的你們，希望你們的力量可以令這部電影上映得更久，讓更多觀眾可以看到香港這個美麗的地方之餘，感受到我們這班台前幕後的努力和用心#香港真係好靚#緣路山旮旯靠你哋#自己撐自己#我要加場」王宗堯與蘇玉華也在社交平台大讚《緣路山旮旯》，前者列出6大理由入場支持的理由。

《緣路山旮旯》的男主角是岑珈其，配搭5個女神級的女主角余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉。「美女與野獸」的組合惹人羨慕，甚至妒忌，有指珈其是毒男、樣衰。對此批評，珈其在對方的帖文留言回應：「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思。但我真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」明晚（8日）珈其會到巴黎倫敦紐約米蘭戲院與StageE謝票！

（即時娛樂）