拍戲路難行 導演陳詠燊堅持好好拍電影 最重要控制成本 (22:53)

陳詠燊曾經歷零收入及轉行，但拍戲始終是他發揮才華的地方。（資料圖片/陳釗攝/明報製圖）

《逆流大叔》導演陳詠燊在2000年加入電影圈，編劇出身的他入行22年，撰寫過多部為人熟識的電影《下一站...天后》、《新紮師妹》系列、《百分百感覺2》及《捉妖記2》等，又涉獵不同範疇，寫小說、散文、填詞、 MV導演及節目主持等，看似一帆風順，但曾試過兩年零收入，要靠太太撐住頭家，又試過為了糊口與電影圈「斷絕關係」轉行。

陳詠燊指自己在眾多演藝同班同學當中，是起步最好的一個，甫入行便跟馬偉豪做月薪編劇，有固定收入，4、5年寫了14部電影，但隨著馬偉豪北上發展，他的生活起了變化：「失業了兩年，靠太太養我，變成煮飯公，每天在家煮飯等太太回家，由天堂跌落地獄。之後又因為生活，入了馬會工作，離開影圈10多年，直至朋友開戲，找他一起度劇本，發現自己的才華原來在這裏，毅然放棄有前途、高薪厚職的馬會工作，重返電影圈，機緣巧合下執導《逆流大叔》，估不到首次執導，累計票房逾1500萬元。」

電影圈這條路雖然難行，但他會如文念中執導的同名作品一樣「好好拍電影」。他兜兜轉轉，堅持到底，繼續追夢，亦奉勸新入行的導演、編劇，堅持自己理念的同時，不可原地踏步，要與時並進，邊學邊做。

陳詠燊覺得香港電影雖然不能夠回到1980、1990年代最輝煌的年代，每年生產數百部電影，但香港電影是不會消失，最重要是拍些能說服人入戲院的題材，加上現今網絡急促發展，反而有更多創作空間和機會，最重要是學識成本控制。他說：「做死個老闆，將來就無人敢再投資。」他指近年有很多新一代加入，且正在上位填補不同崗位空缺，並非青黃不接，反而演員出現斷層，缺乏40歲男演員才令人憂慮。

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（即時娛樂）