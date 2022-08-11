布志綸《飛鳥俠》奪四台冠軍 行山賀佳績兼慶祝入行14年 (18:13)

布志綸（Alan）歌曲《飛鳥俠》大受歡迎，在流行榜亦喜獲佳績，當上獨立歌手5年的他，憑這首歌獲得四台冠軍歌曲，包括港台「中文歌曲龍虎榜」、TVB「勁歌金榜」、ViuTV「Chill Club推介榜」及新城電台「勁爆本地榜」，另外商台「903專業推介」亦得到亞軍位置，這是Alan個人發展後的最好成績，可喜可賀。

Alan為此感到高興及感動，更如飛鳥俠一樣「拍翼再上」，勇於挑戰自我，決定以行山14公里慶祝，他說：「自從因為攀石引發靈感，而寫了歌曲《第一億次細胞分裂》，自己更努力做戶外活動，希望吸收陽光，給予自己更多正能量。今次以14公里為目標，也是紀念我由2008年開始加入樂壇，今年正是第14年。」

Alan伙中學同學兼教練好友阿威，行程為逆走港島徑第八及七段，以大浪灣為起點，經過龍脊，再落土地灣，最後以大潭作終點。

阿威直言路徑不算高難度，但酷熱天氣才是困難所在，加上Alan向來大汗兼怕熱的人，路徑對他來說份外辛苦。Alan特別感謝攝影師，因他要拿著攝影機上山，比起所有人路程更艱鉅。

當Alan在其歌迷群組發放要行山消息，歌迷大力阻止，因為當日氣溫高達36度，如此高溫下歌迷擔心他會中暑，但Alan充滿信心說：「正如教練所言，14公里的難度不算大，更長如30公里的路程我也行過，但在這36度高溫下，真的沒嘗試過，前一天我走出露台不足5秒，已大汗淋漓，也擔心跟我同行的同事及攝影師太辛勞，不過大家都堅持繼續，我當然跟大家拍住上。我知道歌迷疼惜我，但他們不用擔心，有教練阿威在旁指導，加上準備充足，絕對有信心完成這次挑戰。」

（即時娛樂）