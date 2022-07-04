獲伍仲衡讚未來樂壇天后 炎明熹恨跟MIRROR音樂交流 (22:30)

炎明熹（Gigi）回港後工作排得密麻麻，她早前與伍仲衡合作連鎖快餐店廣告歌，今日一同到觀塘店鋪出席粉絲見面會，與過百粉絲大玩遊戲及合唱，場面熱鬧。Gigi表情多多，被粉絲讚可愛。她穿著露小蠻腰服裝，玩得投入時衣衫移位也不知，她自言是不拘小節的人，但有做足安全措施防走光，有驚無險。

伍仲衡表示今次與Gigi在歌曲上首度合作，因當時Gigi在內地工作，他們要靠科技隔空合作。問對Gigi有何評價？他笑言：「邊敢評價，她是未來樂壇天后。她比較慢熱，其實好玩得，在《聲夢傳奇》覺得她不說話有點寸，其實她好可愛。」Gigi則說與伍仲衡合作最初十分緊張，慢慢發覺好開心，給予她一份信任。

Gigi今年初在商台《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得生力軍女歌手銀獎，下月9日聯同其他樂壇生力軍演出《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，她正努力準備。對於MIRROR因紅館演唱會發生嚴重意外，宣布暫停兩個月工作梳理情緒，成員楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）缺席音樂會演出，問Gigi會否感可惜？她說：「我當然覺得可以大家一齊出席會好開心，但他們缺席一定有原因，希望下次能再合作見到他們。」她會為MIRROR打氣：「他們每個人都有各自特色，我勁想和他們合作，能在音樂上交流。我上次是見過他們，但只打過招呼，希望有朝一日會和他們再見面。」

（即時娛樂）