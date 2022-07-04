COLLAR齊人影《選擇》封面 陳泳伽教計數8-1=0 (23:30)

女團COLLAR成為消費者委員刊物《選擇》月刊最新一期的封面人物，由她們介紹有關口罩的測試報告。領粉(COLLAR粉絲暱稱)紛紛表示要捧場買《選擇》，但有擔心COLLAR 8名成員難齊人再合作。上月28日，MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，被巨屏墜下擊中兩名舞蹈員，其中受重傷的李啟言（阿Mo）仍在深切治療部留醫，他是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching，蘇晴）的男朋友。自意外發生後，So Ching到醫院陪伴男友，缺席COLLAR到商台接受訪問的活動。 原本她跟隊友陳泳伽（Winka）於本月21日參加薯片品牌主辦於九展舉行的音樂會，大會日前也宣布延期。

So Ching在社交平台為男友打氣與表達掛念，有發現她取消關注MIRROR經理人花姐、MakerVille、高層魯庭暉及ViuTV的社交網，又轉發指控主辦單位處理不當的文章。有聯想So Ching借文章表達不滿，亦有擔心她有離意。有網民在隊長沈貞巧（Gao）的社交平台留言叫「So Ching快些退隊」。Winka回覆該網民：「8-1=0」，後來她再在個人社交平台說：「可以不愛 但不要傷害 我今日教你計條新數 8-1=0 唔識計嘅就死記咗去（佢）吧」

（即時娛樂）