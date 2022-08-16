王嘉儀加盟新公司出新歌 拍MV挑戰自己 跳舞飛車共冶一爐 (18:57)

唱作女歌手王嘉儀（Sophy）新歌《自然變態》，是她加盟幻・國文化的首支派台作品，Sophy為隆重其事，於疫情期間特地飛往台灣錄製，MV中她首度嘗試跳舞，教人眼前一亮。

在《自然變態》中，Sophy親自操刀譜寫旋律，而歌詞則找來過去曾合作的周耀輝，Sophy鍾愛耀輝的意念，她說：「耀輝用一個宏觀角度講何謂『變態』，好喜歡佢呢個從『變』講到『變態』嘅概念。其實好多我哋視為唔正常甚或變態嘅事情，又或者變幻本身呢件事，都係自然嘅一部分，擁抱呢啲變幻、唔正常，或者係社會覺得變態嘅事情，係一種好有力量同解放嘅心情。」

疫情期間推出新歌，Sophy選擇飛到台灣錄音，好學不倦的她希望吸收更多：「可以喺疫情之下去台灣錄音，係一件非常幸福嘅事情，基本上都冇唔方便，始終可以喺台灣同唔同音樂人合作，喺佢哋身上學到好多唔同東西，同埋擴闊視嘢，返嚟再同香港嘅音樂人合作，令今次專輯更多元化，秉承我自己做音樂嘅精神。」

MV方面，今次Sophy找來一班她形容為「古靈精怪」的朋友參與其中，更說：「有一種大家都係自然變態，同屬一個秘密地下組織嘅感覺。」因為有這班朋友一同拍攝MV，Sophy也盡情釋放自己，透過跳舞表達自己的內在情緒，她說：「因為始終係一首舞曲，所以將自己以前從未展現過嘅面向畀大家睇。」除了跳舞，不懂駕駛的Sophy更要在MV中「飛車」，Sophy笑說：「場景同歌曲係非常吻合，但本人係冇揸車，係幾需要豁出去同埋有膽量去做嘅嘗試，不過最緊要拍出嚟好睇同進入到呢首歌嘅音樂世界。」

除了忙於新歌宣傳，Sophy亦全情投入月尾《“我是現場”音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》的綵排。對於今次與陳柏宇（Jason）於音樂上的交流，Sophy也十分期待：「同Jason及團隊都有好多唔同諗法，當中特別加插咗合唱環節，有啲本身係合唱歌，亦有一啲係其他歌手嘅獨唱作品改做合唱！」

（即時娛樂）