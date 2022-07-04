未能偕姜濤Jer宣傳新戲感遺憾 毛舜筠鼓勵MIRROR 籲大家珍惜年輕人 (20:18)

由毛舜筠（毛姐）﹑姜濤﹑柳應廷（Jer）等合演的《阿媽有咗第二個》票房報捷，開畫數天破1000萬票房，成績理想。毛姐﹑導演彭秀慧接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問。

原先安排了姜濤和Jer訪問，但因為發生MIRROR演唱會上月底嚴重事故，兩名舞者被巨型屏幕擊中受傷，Jer和姜濤8﹑9月要暫時停工，毛姐坦言感遺憾，但亦鼓勵MIRROR，毛姐說：「我覺得世事真係瞬息萬變，突然間發生嘅嘢可以影響咁大，我哋一路預計要做嘅嘢，一齊做宣傳﹑一齊咁辛苦完成部戲，係好開心嘅事，點會諗到佢哋2個（姜濤及Jer）就係唔出得嚟，當然係一個遺憾。

但與此同時發生咗呢啲事，原來每樣嘢都唔係必然，我相信佢哋更加珍惜佢哋有嘅嘢，當佢哋能夠出番嚟時候，佢哋更加珍惜，大家會Appreciate呢12個年輕人，有個訪問之前問我，攞番姜濤今日咁成功，同當日Leslie（張國榮）去比，（Do姐：冇得比），我自己覺得失去嘅嘢永遠都係最好嘅，但今日我哋更加要珍惜嘅係我哋嘅年輕人。」

另外，談到姜濤和Jer都是首度演戲，毛姐表示開頭關係建立得很好，2人亦盡了力，但始終是新人，難免會緊張，毛姐說：「我唔會講嘢，因為導演已經講緊，咁咪對多幾次，我哋去睇、去幫你，佢哋亦都喺一個好安心嘅情况之下去做。」

（即時娛樂）