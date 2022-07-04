校花校草2022｜游學修邀影帝亮相真人騷 許賢盼參賽者頂得住Hater (17:06)

「試當真」和叱咤903等有份合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，今天（18日）於亞視大埔總台，舉行21強傳媒見面會，王紫影（Shadow）和劉皓嵐（皓嵐）先拔頭籌，獲現場記者票選為「傳媒最喜愛大獎」得主。「試當真」的游學修、許賢及蘇致豪亦有出席，游學修同步公布成立新音樂廠牌。

21位校花校草稍後將接受為期9星期星級專業集訓和真人騷拍攝，游學修表示每集會邀請不同藝人擔任嘉賓，當中有兩位更是金像獎影帝。

他表示大部分選秀節目傾向Training為主，但他們不會，想讓一班參賽者給觀眾認識，累積人氣，期間也會不斷淘汰，能留到最後代表觀眾喜歡，到時再培訓。

許賢寄望一班參賽者不要怕Hater攻擊，要頂得住。游學修笑說：「這方面我有經驗，所以稍後會有集類似營火會，教他們如何面對和處理負評。」蘇致豪則搞笑表示，一班參賽者給他的感覺「就是青春」：「我們的玩法就是全民造星，寄望聲生不息，打造聲夢傳奇，那就大滿貫了。」

賽果100%由網民投票選出，問到可擔心會出現「買票」情況？游學修表示投選21強時，的確有這樣的事發生過，但他們一直檢查數據，並將不合理票數減去，最後在參賽者一致認同下，公平選出21強，今輪會使用網頁投票，他們亦加強保安措施，盡量公平舉行。

另，談到成立音樂廠牌，是否想一條龍捧人？游學修表示：「比如你想演戲，我們現時有自己頻道，有機會讓不同導演認識你，音樂方面，如果有潛質及適合的，我都想做到一條龍，為他們鋪排得好些，而SILVERSTRIKE亦是信心保證。（身兼經理人？）都算的。」問到目標是否捧出新的姜濤和炎明熹？游學修表示人家始終是大公司，資源較好，他們只是略盡綿力。

（即時娛樂）