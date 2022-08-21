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姜濤《阿媽有咗第二個》上映11日 票房衝破2000萬 (18:05)

文章日期：2022年08月21日

毛舜筠、姜濤、柳應廷主演，彭秀慧執導的電影《阿媽有咗第二個》本月11日上映，電影公司今日（21日）宣布票房已衝破2000萬，成為2022年最短時間超越2000萬票房的港產片。

（即時娛樂）

 

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