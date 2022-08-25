破解讀心理｜馮盈盈被破解心事當場爆喊 何廣沛潛藏心理變態傾向？ (17:31)

J2 （82台）推出由心理治療師松明、黃庭鋒、陳聖瑜主持共10集的新節目《破解讀心理》。頭兩集請來何廣沛、馮盈盈、方紹聰（奶仔）、郭子豪和吳沚默做嘉賓。

前晚（23日）一集主題，找出各人的陰暗面，那一位最有機會Psychopath（心理變態）傾向。松明透過5條心理問題︰「包括小朋友收到單車做禮物，點解唔開心」、「作為愛護動物機構員工，如果要幫貓影相，你會影邊種類嘅相」、「有賊入屋你會躲喺邊」、「點解揀咗一把30元嘅刀去殺人，而唔揀一把3000元嘅刀」、「寫畀即將同你行刑嘅劊子手，會寫咩？」從答案中找出最有「心理變態潛質」的藝人，而得分愈高，潛質愈大。

何廣沛在「買刀殺人」的解釋為「3000元可以買100把30元嘅刀，插對方100次」而得

分，總分3分最高；盈盈在「幫貓影相」一項，她話會影貓屍相，希望激起愛貓人士的愛心來推廣，總得分2分，奶仔最後亦有1分。松明補充表示得分高並不代表真是心理變態，同時可表示他們只是同普通人，有不同思考方法，不少天才及成功人士都一樣。

最後一部分，松明要求5位藝人畫一幅畫，在不知情下松明會配對圖畫出自何人手筆。頭四位都輕鬆過關，他又透過圖畫分析廣沛個性，是「喜歡在生活當中，同周圍嘅人保持平衡，把握如何同身邊人進一步或退一步，感情好細膩嘅人。」

到剩下盈盈的畫時，震驚一幕發生，松明進一步想估盈盈到底畫什麼，引起全場哄動。在他問完一連串問題後，迅即畫出一幅聖誕樹，謎底揭盅竟然跟盈盈的圖，有9成9相似。盈盈亦當場激動爆喊，她事後估計，打從拍攝開始前，松明老師透過對話為自己讀心，她笑言想起都有點恐怖。

何廣沛受訪時解釋得分最高，只是自己想像力較豐富，他說︰「話晒都係一名演員，

不過如果有機會做變態嘅角色，我都好希望嘗試，其實喺松明老師面前，乜嘢都無得收埋、隱瞞，我估松明老師都有閒談之間，不經意植入一啲佢想我做嘅意識入我個腦，但我又無辦法作出反擊。」他強調所有都是真實反應，絕無演戲或串通成分，要親身體驗過，就會對松明老師不得不寫個「服」字。

得分第二高的盈盈受訪時話︰「唔擔心（心理變態），因為有人比我更變態，佢就係何廣沛。老師太神乎奇技，以為佢有超能力，我依家都未參透到點解。我提議開拍新一季，邀請素人觀眾上來接受挑戰，觀眾親身試過就知唔係造假。」

（即時娛樂）