就算得你一個觀眾｜印裔演員Bitto自爆曾為角色與陳木勝導演爭執 (17:47)

朱栢謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀、黃頌明主持的J2台節目《就算得你一個觀眾》，昨晚（24日）一集的主人翁是印度裔演員Singh Hartihan,Bitto。Bitto去年在劇集《星空下的仁醫》中飾演兒子身患重疾的Mr. Khan，感人的演繹獲外界好評。他在現實生活中是位單親爸爸，要照顧一對分別9歲及7歲的子女。

Bitto早前帶同一對子女參觀他在節目中的小舞台演出。節目一開始，鄧智堅、何遠東及黃頌明化身「Bitto」，道出他在種族及膚色不同下要在影圈尋找一席之位的困難。Bitto最後出場，化身「Super Daddy」在仔女面前儆惡懲奸，維持社會和平。Bitto完成演出後分享其演藝生涯，回憶當年為劉國昌做資料搜集兼演出而入行，後來獲杜琪峯導演賞識，在《神探》中飾演賊人。他笑言︰「當演戲蟲入了你身體，就好難走出來。我演賊人最出色，因為永遠都係演賊、奸角、壞人頭目或手下，有人認得你鬧你就係成功。我近幾年角色有轉變，喺《星空下的仁醫》中演醫院高層。我盡能力去做，要導演話番我知做成點再去調整，最想拍愛情片。」

雖然每次演出的均是次要角色，Bitto也有自己的堅持。他回憶演出陳木勝導演遺作《怒火》中一場大腿中槍的戲時，曾認為導演的要求太戲劇化及不合理，最後陳木勝找副導演請他跟回要求演出。Bitto解釋︰「我有宗教信仰，咁做唔係要贏，而係想你說服到我。」

拍戲15年，Bitto開心演「Super Daddy」角色。他說︰「我兩個寶貝仔女喺度，佢哋平時睇嘅爹哋係一個壞人，成日畀人打、畀人殺死。有人問我『你演戲做乜』，係因為我愛上演戲。第一套係劉國昌搵我哋做資料搜集，攞住去玩心情去拍《PTU》，後來《神探》被杜琪峯帶入局。我同電視機前朋友講，你哋會對少數族裔有少少偏見，係因為大家冇溝通，如果可以打開心窗，可將誤解變了解。我係Bitto，土生土長香港人。我係一個演員，一個香港演員。」

（即時娛樂）