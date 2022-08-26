女助手離職鬧不快 黃秋生感陌生兼恐慌：我對佢一無所知 (00:27)

黃秋生有合作十多年的助手阿Moon（吳月），早前他在Facebook公告於9月結束賓主關係，劃清界線：「本人助理，吳月女士（Moon Ng）九月離職，以後她的所有事情與本人無涉。」惹網民揣測是否不歡而散？日前秋生又帖出阿Moon當年拍電影《玻璃少女》劇照，並形容她是「影后」，寫道﹕「唔怪得咁好戲啦，原來佢先係影后。電影玻璃少女。一個在身邊十多年的陌生人。」不過，這貼文後來刪掉了。

秋生回應《明報》助手阿Moon突然離職，他說：「她說想轉換環境，我沒有深入研究。既然她無心戀戰，又覺得她突然變成另一個人，關係又突然不好，那怎合作下去。」為何形容對方是「影后」？秋生解釋因為對方為他工作了十幾年，從來沒提及過曾拍戲，而且很多事情自己也一無所知。他又說：「有點恐慌，多年來我對她絕對信任，現在卻發覺完全不認識她，好陌生」。原來阿Moon曾在有線電視工作，有網民認出多年前的《一粒鐘真人蘇》，她是蘇施黃的廚房助理。

當黃秋生公告將沒有助手後，杜汶澤率先應徵做台灣助理，馬來西亞歌手黃明志加入戰團，還強調懂粗口與豐富進出警局經驗，阿澤分配他負責東南亞地區，至於莊韻澄更可應要求提供愛心飯盒，菁瑋又要應徵，競爭激烈。秋生留言鬧阿澤：「你條友仔，搞到個個走出嚟學你運吉。」不過，前日阿澤已自動為秋生提供服務，他稱有電影公司致電要求聯絡黃秋生，他瞬間已經處理好，說：「就在這不知不覺之間，我的助理工作默默的開始了！」

去年黃秋生跟陳淑儀、朱栢康演舞台劇《ART呃》叫好叫座，今年10月再度重演《2022 ART》，共演十多場。秋生表示正準備前期工作，由於疫情反覆，擔心政府收緊防疫社交距離，未必做到100％入座率，要預留座位隔離，免得到時措手不及。他表示上次演出有點不滿意，今次在角色、景及走位方面要改進，所以要重新排練。他是「神戲劇場」藝術總監，透露計劃由明年開始，每年最少做一齣舞台劇，重演以前喜歡的劇目，由他演出，也可能會為劇場執導。會否認培育新人，秋生笑稱沒有資格，暫時集中精神維持劇場生意，他還有一連串工作計劃，包括舉行演唱會、出詩集等。稍後他應馬來西亞大學之邀，將赴當地教授演藝課程。

（即時娛樂）