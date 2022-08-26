林家謙被Serrini投訴偏心 許廷鏗讚師弟小時候已擁靚聲 (15:52)

林家謙昨晚舉行第4場紅館演唱會，請來王灝兒（JW）、Serrini、岑寧兒及許廷鏗任演出嘉賓。

JW感謝家謙為她創作好歌，家謙反過來說要多謝她︰「你在我音樂生涯當中十分重要，所以我邀請你出現兩晚。當年如果不是你唱了《矛盾一生》，也不會有這麼多人認識林家謙。當年你來我家一齊Jam歌，你記得嗎？我都是彈琴，無意之間發現原來我也可以唱歌。」JW答︰「是，你唱歌不知幾好聽，但常不肯唱。」

許廷鏗中四時已認識家謙，兩人是中學校友。許廷鏗說︰「家謙當時讀中一，他參加校內歌唱比賽唱梁漢文的《新聞女郎》，我那時已覺我這位師弟的聲音很特別。我翻查電郵，原來我2013年已向他邀歌，當中還有一首Demo未面世，希望不久將來可以一起再完成這首作品。」

Serrini每晚也為家謙獻聲，愈唱愈放的她每晚也為演唱會帶來歡樂。Serrini昨晚邊唱邊追住家謙問︰「可唔可以惜啖，惜啖？！Kiss me﹗」嚇到家謙逃跑。Serrini又笑指家謙沒有善待她這位嘉賓︰「你是我的Fan Club會長，一點應援也沒有，後台完全沒食物。放假那兩天，我上網翻看其他嘉賓的演出片段，你會去抱每個嘉賓，開心跟女嘉賓拖手唱歌，男仔就感動到熱淚盈眶，我覺得很委屈。」

家謙笑笑口答︰「咁你喊啦，你話M到嘛﹗」Serrini立即截住他︰「喂！咁私人事你都講﹗」家謙說︰「又係你叫我鬧你﹗」Serrini向觀眾澄清︰「大家不要誤會，我們不是很老友，我們演出後互發訊息時都係講客氣說話。」家謙反問︰「吓﹗我已經覆了你很多字，我平時只係覆人『Noted』。」

（即時娛樂）