吳君如無悔當年拍《四面夏娃》蝕錢要賣樓還債 (14:07)

吳君如昨天出席「第46屆香港國際電影節」的香港名家講座以及簽書會，當年《四面夏娃》團隊的導演及編劇甘國亮、林海峰、美術指導文念中、伴侶陳可辛、囡囡和鄒凱光均現身撐場。焦點影人揀選了君如10套電影重映，《四面夏娃》是壓軸電影，同時亦是焦點之一。

君如回顧其舊作品時說：「我真的由少女時代演到《闔家辣》的姑媽。《四面夏娃》重映一事好神奇，始終是我第一部監製的電影，當時找來林海峰、甘國亮、文念中等人，全部都是大師級，又沒有重播過，所以非常值得再入戲院睇戲。」她說當年全靠着一股傻勁製作《四面夏娃》︰「當時拍攝時資金不足，要自己去籌錢，記得當年收工仍在簽支票給各工作人員，獲得了『簽cheque夏娃』的稱號。」

講座上，君如細說當中的艱辛點滴：「《四面夏娃》是我人生的轉捩點、置之死地而後生的產物。當時我拍了很多搞笑片，開始受不了，24小時拍3組戲，拍到不知道自己在做什麼，所以下定決心要轉型。雖然我最後蝕錢蝕到入肉要賣樓還債，但從未後悔，年輕就要多嘗試，錢可以再搵。」

講座後，君如馬上開始簽書會。不少影迷帶來收藏多年的紀念品，君如說：「影迷收藏了我們現在都不會拿出來看的Blu-ray、DVD，以前的碟印了很多精美的相片、紀念品，我也大嚇一跳。」

（即時娛樂）