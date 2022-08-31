《明日戰記》票房直逼3000萬 國際級大師開口力讚 (13:06)

古天樂監製及領銜主演的電影《明日戰記》上映一星期，截至今日票房直逼3000萬。

《明》片除獲觀眾支持，更獲有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師Mark Dippe ，及曾參與《星球大戰》製作，並以《天煞地球反擊戰》成為第69屆美國奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的Douglas Smith開口力撐。

大河原邦男說︰「我從1972年開始從事機械設計，至今50年了。在那個年代，動畫是手繪的，所以我一直在摸索一種形式，它的線條盡可能少，而且造型簡單易懂，能讓動畫師更容易理解。《明》片可以運用3D和電腦特效製作出這麼精緻的機甲；可以用這種特攝作品而不是動畫，來製作這麼細緻的設計。像我這樣的動畫設計師，我真的很羨慕《明日戰記》的製作團隊。」Mark Dippe表示《明》片視覺特效的規模、複雜性及野心，將作品帶到一個全新水平，演員與電腦特效製成的機械人打鬥更是令人驚嘆。Douglas Smith 恭喜古天樂完成了這部大規模而且有挑戰性的作品，他知道《明》片的製作花了很多心 血，而且有很多很好的動作場面。

對於電影獲3位不同範疇的大師級人馬力讚，古天樂說︰「多謝3位和所有觀眾支持，自己只是做應該做的事，總要有人行第一步，開拓電影圈的更多可能性。」

（即時娛樂）