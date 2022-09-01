「小薯茄」忙排舞台劇 麗英壓力大崩潰落淚 童童欠自信 (18:47)

網上頻道小薯茄將於9月10日至12日，假旺角麥花臣場館，合共舉行5場《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME!》。舞台劇由原定3場加開至5場，所有門票已售罄。

成員程人富、吳冰（阿冰）、蔡曉童（童童）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、朱柏熹（朱Mic）、姚澤汶（肥蚊）及老闆高江淩（高Ling），最近忙排舞台劇，又跳又唱不敢怠惰。

6周年舞台劇開演在即，眾成員每天都為排練而努力。各成員直言跳舞不是強項，阿冰笑言：「跳舞唔喺最難忘，而喺最難，因為喺舞台上一甩就最明顯，亦都喺最大壓力。」

麗英表示排練過程中，曾因跟不上其他成員步伐，突然感到壓力太大而崩潰落淚，朱mic及肥蚊見狀上前安慰，2位當時亦被嚇到。肥蚊笑言：「我之後諗返It's good，即係大家開始識驚、會有警覺性，知道個騷即將到。」

麗英事後重看跳舞時錄影的片段，發現畫面其實不是太差，但正正就是對自己有要求而產生壓力，她說：「嗰刻喺因為覺得愈嚟愈接近個騷，又開始有壓力，所以先會咁，始終排舞唔係一日可以做好嘅事，依家練多咗就已經好咗好多！」

是次舞台劇找來劇壇炙手可熱的陳小東擔任導演及編劇，小東在舞台劇初步排練後，與各成員單獨會面傾談，希望在溝通過程中，令成員提升個人心理質素並更加了解自己。

阿J指知道導演從第一天見面開始，已開始留意每位成員，但又不好意思在眾人面前說出各自問題，特意安排單獨會面，阿J說：「導演有講我戲未夠好，但見完佢真係會諗通咗好多嘢，佢會引導你面對問題，希望令你諗通。導演又會協助指導舞台劇上嘅技巧，好似肢體上嘅表達，令到我哋演技有所提升，亦豐富咗舞台知識。」

童童回憶與導演對談令她獲益不少：「導演係排咗半個月之後，單獨見我哋，各自講下佢睇到我哋表演有乜嘢問題，導演講出我哋大部分人都喺無乜自信，佢覺得我哋應該對自己做嘅嘢自豪啲、唔好縮，要將好睇嘅嘢攞出嚟，因此喺好睇嘅！」

提到有什麼驚喜準備給粉絲，眾成員希望觀眾以輕鬆心情入場，大家一定可以「有啲嘢帶走」。舞台劇內容是以小薯茄成員，在網上頻道作為故事藍本，內容笑中有淚，是眾成員與粉絲的回憶集。

程人富笑言：「觀眾嚟到除咗可以帶走份場刊之外，如果大家有睇哂小薯茄嘅片，當中嘅彩蛋你一定識笑，你一定會有最多感受！如果你剛剛先開始睇小薯茄，可能有啲位你唔識笑，就喺你無溫好書入場啦！」小薯茄的新晉男團FINALLY，更透露會在show上首次獻唱新歌，粉絲們一定不能錯過。

（即時娛樂）