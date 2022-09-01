《阿媽》兩男角互笠高帽 姜濤讚Jer演活「子軒」：畀我好多驚喜 (20:34)

姜濤說：「方晴都係一個素人成為藝人嘅故事，呢個經歷本身覺得似我。」（Ig影片截圖）

由毛舜筠（毛姐）﹑姜濤和柳應廷（Jer）合演的《阿媽有咗第二個》，票房已破3000萬，成績理想。《阿媽》的官方Ig繼續發文谷票房，今晚（9月1日）該Ig貼出《阿媽有咗第二個》製成特輯，今次為「演員和角色」。

戲中演方晴的姜濤表示：「拍呢部戲之前，我哋有一齊上戲劇課，嗰時第一次體驗到演戲感覺，因為嗰次係即興做戲，發覺原來演戲比我想像中有趣，其實方晴都係一個素人成為藝人嘅故事，呢個經歷本身就覺得似我。」

Jer則說：「其實我諗呢部戲入面，觀眾最深刻嘅應該係，我同姜濤嘅打鬥戲，MIRROR大打出手喎，當時嘅姜濤係十分能進入方晴呢個角色，我被呢位演員帶領我進入嗰個場口，我睇到佢（姜濤）嘅神情後，呢個係方晴，佢可以放低一個如此偶像嘅自己，去貼近呢個角色。」

Jer又指他所飾演的子軒，性格比較抑鬱：「（子軒）好多時都唔願意同人分享，但Jer嘅性格就比較樂天﹑開心，今次我作為新演員嚟講，都係一個好大嘅挑戰。」

姜濤亦說：「因為佢（Jer）見呢個角色，可能更加唔似佢本人，但係佢演活到個角色，佢加唔到自己嘅元素，因為嗰個角色嘅經歷同佢唔相似，而阿Jer唔係爭風呷醋嘅人，但子軒呢個角色好需要，所以到拍攝時佢（Jer）畀咗我好多驚喜。」

毛姐則說：「佢哋兩個新人來講，係唔知道應該點做，所以我要幾時交戲畀姜濤，幾時交去畀阿Jer，（演戲）節奏係好重要。」姜濤也說：「每次同毛姐對戲時，佢可以將演戲嘅節奏交畀你，你可以應用出嚟，呢個技巧要慢慢學習，我覺得真正厲害嘅係演員，會令到對方可以進入一個好放鬆嘅狀態入面，而唔係好緊張。」

（即時娛樂）