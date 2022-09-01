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金馬影后桂綸鎂染疫 《台北女子圖鑑》記者會延期舉行 (21:33)

文章日期：2022年09月01日

金馬影后桂綸鎂今日（1日）確診，她原定下周二和王柏傑﹑夏于喬及林思宇等，為Disney+新戲《台北女子圖鑑》舉行記者會，隨着她宣布確診，記者會亦要延期舉行。

（即時娛樂）

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