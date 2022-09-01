金馬影后桂綸鎂染疫 《台北女子圖鑑》記者會延期舉行 (21:33)

金馬影后桂綸鎂因為確診，她有份主演的《台北女子圖鑑》記者會亦需延期舉行。（Ig圖片/中時圖片）

金馬影后桂綸鎂今日（1日）確診，她原定下周二和王柏傑﹑夏于喬及林思宇等，為Disney+新戲《台北女子圖鑑》舉行記者會，隨着她宣布確診，記者會亦要延期舉行。

（即時娛樂）