暑期票房比去年回升21% 十大最賣座電影港產片佔半數 (21:45)

香港票房有限公司今日公布2022年暑假檔期（7月1日至8月31日）電影票房成績。綜合7、8月期間的票房資料，期間首輪上映中電影共有90部，當中香港電影佔15部，而外語片則為75部。整個暑假檔期的電影票房總收入有港幣$308,595,988，對比去年同期票房收入$254,891,427，顯示電影市場在疫情持續的情況下票房回升約21.07%，但仍未回復至2019年此段期間票房收入為HK$391,862,695疫情前之水平。

在暑假檔期上映之影片中，以《雷神奇俠 4: 愛與雷霆》的成績最好，期間收入為HK$48,546,352 成為整個暑假檔期十大電影之首，第二位動畫電影是《迷你兵團 2》，收入為$35,929,849，而香港電影共有五部位列十大，成積最好是第三位《闔家辣》，收入為$32,100,491，緊隨其後是上映 7 天的《明日戰記》期間收入為$30,101,100，排第五位是《阿媽有咗第二個》，期間收入為$29,630,786，另外兩套香港電影位列十大之一分別是第七位《神探大戰》及第十位《緣路山旮旯》。

於5月26日上映的《壯志凌雲: 獨行俠》仍上映中，累計票房$105,711,061。

（即時娛樂）