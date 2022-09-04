聲夢傳奇2｜藍隊翻身大比數勝出 劉詠彤被讚最進步學員 (18:27)

無綫《聲夢傳奇2》昨晚（3日）播出第11集，郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁率領的藍隊進入第3輪團戰「合唱對戰」，落敗一隊需淘汰兩個單位學員。之前因兩連敗只餘5人的藍隊雖然陷入苦戰，但最終以51比24的分數勝出。劉詠彤（Angel）與布志綸獻唱暗黑版《網絡安全隱患》，曾兩度跌入危險區的Angel愈戰愈勇，她這次以野性形象現身，飆高音的部分表現出色，被評審讚為「最大進步學員」，結果以18比7力壓紅隊的文佐匡（Sean）與泳兒合唱的《愛如潮水》。

紅隊的趙紫諾（Sabrina）在第2回合上與李幸倪合唱《先哭為敬》，以13比12險勝藍隊趙頌宜（Maggie）與林二汶合唱的《忘記他》。Sabrina曾於賽前失聲，她被李幸倪、郭偉亮稱讚「不容易」後感觸得雙眼通紅。第3回合的學員合唱對戰環節，藍隊派出趙小婷（Pamela）與黃洛妍（Janees）合唱《依然》。她們均是唱得之人，聲線亦非常夾。林二汶讚她們的水準屬奧運級；唱片總監周錫漢亦指她們是天才，獻唱時收放自如。趙小婷、黃洛妍最後以21比4勝出。

（即時娛樂）