Yanny自認懶 跳步驟冇跟食譜 曾花心思下廚追男友 (19:46)

陳穎欣（Yanny）和網上煮食KOL陳家豪 （Arthur）首次合作，主持香港開電視新節目《食過FIND尋味》，在一連10集裏面，兩人到訪心水餐廳品嘗「招牌菜」。2人笑指邊拍邊吃，身形也愈來愈脹。

Yanny表示節目內由Arthur負責煮食，她充當助手協助，自言饞嘴的Yanny表示，平時在家也會入廚，並非零下廚的人，她把握機會請教Arthur：「我覺得煮東西最難是用心去煮，因我很懶，經常跳步驟不跟食譜，又懶得去量度份量，就算弄麵包都出事。」

問到拍完節目後，可有增加她對下廚的興趣？Yanny笑指對煮食心思，已用盡在過往追求男朋友身上，她說：「以前我會為對方炮製曲奇、蛋糕，還搞很多花臣，所以這方面配額已耗盡，現在講求快靚正『醫肚』。」

她表示喜歡會下廚男生，男友雖不是廚藝了得，但也願為她入廚，她說：「我男朋友很有心，在我病的時候，煮了白烚烏冬給我，裏面還加前一晚吃剩的沙律菜，雖然不好吃，不過很窩心。」

Arthur則首次拍攝電視節目，問到節目中可曾試過Yanny手勢？Yanny即「自首」說：「我有炮製泰式香蕉煎餅給他品嘗，因為這個甜品很簡單，但最後都出了點意外，就是黐了底，但Arthur也鼓勵我。」

（即時娛樂）