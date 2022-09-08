李駿傑27歲生日 Unicorns慈善應援 送暖予無家者及基層家庭 (16:23)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今天（8日）27歲生日。為呼應生日月分「九」字及Jeremy第2首個人單曲《九》，Jeremy Lee Fan Club（「FC」）今年特意響應9項公益活動，召集Unicorns（粉絲暱稱）身體力行參與公益活動，將愛傳承。

眾Unicorns在環保﹑慈善及保育餽贈9份溫暖，FC集合Unicorns力量，組隊參與不同機構舉辦的義工活動，為社會各階層送暖，受惠對象包括無家者、基層家庭、特殊學習需要兒童、長者、毛孩等，並關注環境保護及文化保育。讓參加者回饋社會之餘，同時認識社會上不同議題，為環境及社區出一分力，當中包括：「獨角獸環保回收行動」﹑「再皂福─再造皂工作坊」﹑「惜食堂─預備飯餐」﹑「物資捐贈：香港家庭福利會—將軍澳（南）綜合家庭服務中心 及I Can Education Centre」﹑「愛心捐獻：動物伴我行會社」﹑「愛心飯券：北河同行」﹑「月餅捐贈：銀杏館」﹑「大澳非茂里 x We嘩藍屋—手繪花燈工作坊」及「鳳園—種植保育活動」，有部分活動已完結，亦有些活動現正進行中，有活動則於本月24日舉行。

另外，中秋節臨近，FC於旺角展示中秋別注版戶外Billboard，以「Walk Together,Shine Together.」為主題，展示Jeremy舞台魅力。背景以Jeremy粉絲應援色「藍漸變紫」襯托，並配上滿月，相當有意思。FC亦與插畫師Yet Daily合作推出「中秋Little Unicorn遊月日記」Stickers，可於WhatsApp、Signal及Telegram上使用，於中秋節向親朋好友送暖。

（即時娛樂）