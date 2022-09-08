《青春MT》陣容強勁 朴敘俊搞笑金魚搶鏡 池昌旭闖鬼屋嚇到暴走 (20:03)

由15位當時得令的韓流演員合演的綜藝節目《青春MT》，明晚空降「黃Viu煲劇平台」。（大會提供）

由韓國6位男神包括朴敘俊、朴寶劍、池昌旭、黃仁燁、安普賢和鄭振永，將於明天（9日）透過特別綜藝企劃《青春MT》，空降「黃Viu煲劇平台」。

韓國知名電視劇導演金成允曾執導《夢想起飛 Dream High》、《Who Are You－學校2015》等青春偶像劇，當時他起用一眾年輕演員如金秀賢、IU、金所炫和南柱赫擔正大旗，此後位位上位兼人氣急升，金成允也榮升「巨星推手」。

《青春MT》以金成允導演為中心，號召曾經與他合作過的主演們參演，節目雲集15位韓流演員，包括《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延和《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映，以及《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃仁燁、池慧元、金寶允。

據悉他們早於6月底，進行為期4日3夜秘密拍攝，當時已有不少照片在網瘋傳，只見演員們按照演出劇集，分成3隊經營餐車。近日製作單位陸續發放花絮照，其中《梨泰院Class》隊伍戴上卡通頭套，朴敘俊化成搞笑金魚、權娜拉還變身最美「得得B」；另外，朴寶劍和黃仁燁為了贏得遊戲，不惜被特製椅子彈入水中，池昌旭還試圖勇闖鬼屋，慘被「女鬼」嚇到暴走呢﹗

（即時娛樂）