CY陳宗澤一人分飾兩角 廢墟演繹暗黑角色 (17:48)

陳宗澤（CY）迎來今年第2首新歌《罐頭湯》，並獻出他的第一次，以說唱形象演繹，他表示希望在音樂上，能作出不同嘗試，他表示這首新歌賣點是「夠針對性」和「夠真」。

他指《罐頭湯》的構思來自生活，從小到大他都認識很多比他年長的朋輩，CY總會在失意時找他們傾訴，但不時會遇到別人跟他大講道理，或是說一些籠統安慰，卻沒有人認真聆聽他的心事，只是一味在講心靈雞湯，令他感到厭倦。

CY坦言這首歌貼合他真實又直率性格，因這首歌宗旨是忠於自己，勿盲聽大道理，亦要有獨立的思考，不能只吸收心靈雞湯，而忽略與自己的內心對話。CY認為人應該勇於面對自己，有話要直說，用最直接的方式去面對情緒，不要逃避，也不要盲目地聽別人的意見。

CY指MV選取了廢墟作為背景，畫面亦突出歌曲心境，也很感謝他的拍攝團隊陪他，經歷了歷時一天的廢墟冒險。談到MV最深刻一幕，對他而言是他在轉動只有黑色的扭計骰，因他認為這一幕，能夠令人反思，如果只是道聽塗說，思想就只會一面倒。除此之外，CY解釋MV中，有兩個主要的人物，分別是國王和精神病人，國王意指「忠於自己的人」，而精神病人則是被灌得太多心靈雞湯，卻缺乏思考，因此心靈被漸漸侵蝕，變成神經失常的人。

《罐頭湯》MV昨日（8日）上載至YouTube，不少網民大讚CY首次Rap有驚喜，更有網民稱睇好他為今年實力男新人。

（即時娛樂）