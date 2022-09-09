「細龍太」陳思圻自爆拍《愛‧回家》被大前輩爆粗問候 (19:44)

陳思圻在《愛‧回家》演「細龍太」一角大受歡迎，不過她爆料稱曾被一位大前輩和導演爆粗鬧過。（大會提供）

在《愛‧回家之開心速遞》演「細龍太」陳思圻（Vicky /前名：陳偉琪），近日接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，並在節目中爆料。

已離開無綫2年的Vicky表示，曾被《愛‧回家》的大前輩和導演爆粗問候，她說：「好多人會想教你點樣做嘢，你教我係真心想教我吖？定係你想Show畀大家睇，你係Number one呢？我會覺得嗰次，佢係可能Show畀大家睇係Number one！直接就X你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，X交叉你，呢啲係前輩，我睇緊啲位，諗緊點樣做，佢已經開始X交叉你啦！」

基於連鎖反應，連導演也爆粗鬧Vicky，她說：「個導演都會，我其實拎住個電話，係睇緊個劇本，或者我係Part of我個戲，Cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話，我話Part of個戲嚟嘅，好多呢啲事會發生啦﹗」

林柏希問Vicky，如果無綫邀她回巢拍劇是否答允？Vicky說：「我真係好多謝《愛‧回家》編劇，真係睇住我個Character來寫，好惜住我啦！我會（返TVB）嘅，純粹係因為，我知道好多觀眾成日同我講，等緊你返去，到𠵱家仲等緊我返去喎，兩年啦，𠵱家仲等緊我返去！」

林柏希又問Vicky為什麼改名，她說：「我想有個New Start囉，我想喺我人生裏面有個新Chapter！」

為了改名，Vicky問朋友借了6位數字，她解釋：「我諗唔做舊公司大概年半左右啦，我個人有啲lost，我問朋友借錢幫我改名，問我啲好friend嘅friend，可唔可以借住少少嚟先！我逐個月逐個月還番畀佢哋㗎，我嗰陣時有返工，做緊一個headhunt嘅executive search firm，我冇公開講過！」Vicky還表示這份工月薪有2萬多元。

有傳Vicky是有錢女，家住西貢獨立屋，Vicky只說家境比上不足、比下有餘，更否認住獨立屋：「我唔知點解傳到係獨立屋，細個嗰時，我諗我爹哋係搵到啲錢嘅，嗰時家境OK，我哋住跑馬地，住咗20年啦，之後就搬咗，之後睇餸食飯囉，因為老人家Retired咗，始終只係有出冇入，所以佢哋都慳住使！」

（即時娛樂）