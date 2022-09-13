黯夜守護者｜江嘉敏當陳展鵬半個爸爸 施焯日演壞人獲讚 (18:10)

由陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏和謝東閔等合演的《黯夜守護者》，本周劇情有關毒品案件，再有新進展，KOL小寶（江嘉敏飾）為刺激主持頻道點擊率，施「美人計」埋Jeff（施焯日飾）身，拍下對方吸毒過程並予以公開。

因行動期間遭Jeff強逼吸食毒品，小寶一度身陷險境，幸「緣分男」文杰（謝東閔飾）及高輝Sir（陳展鵬飾）及時趕到，小寶逃過大難並需留院治理。毒性發作的小寶，在醫院期間瘋瘋癲癲，言行無厘頭兼喪笑，又似醒非醒的欲撮合Da姐（陳敏之飾）及輝Sir，令2人好不尷尬。

江嘉敏透露參考身邊友人親身經歷：「劇組話吸食咗毒品，會好似飲醉酒咁頭痛、胡言亂語、發冷發熱。所以我就參考咗身邊朋友飲醉酒時啲得意嘢嚟用。」嘉敏指敏之及展鵬在該場戲給予不少意見：「佢哋有幫我Tune，睇吓會唔會浮誇咗、有啲咩位要收。」嘉敏指當正展鵬半個爸爸：「我鏡頭前後都係咁嗌佢。」

另飾演Jeff的施焯日（Arthur），由於太過「衰仔格」，不少網民讚入型入格：「正宗衰仔樣」、「喺街一定被警察查身分證。」Arthur私下其實是乖乖仔，他曾在劇集《青年心城》及《星空下的仁醫》演乖乖仔角色，其中《仁醫》的患病青年星仔，更因演技真摯備受關注。

對於今次破格演壞人，Arthur坦言難度很高：「因為我完全唔知點樣做壞人，所以我就買咗本書《反派的力量》仔細研究。」他又坦言拍攝侵犯嘉敏戲時大感尷尬：「突然之間有身體接觸係好尷尬嘅，但好在嘉敏佢唔係好尷尬，反而幫到我容易入戲，佢女仔都冇避忌，我更加唔需要。」

（即時娛樂）