余慕蓮唔介意做「御用丑角」 童年不快獨身多年 曾因緋聞感氣憤 (18:52)

余慕蓮被問到如果沒有當演員，前路會怎樣時，余慕蓮表示媽媽會叫她返回廣州，可能就這樣嫁人去了。（資料圖片）

余慕蓮當年曾和曹達華看首映，雖然沒有拖手，也沒親密行為，卻被報章說他們有緋聞，又稱余慕蓮為「他的最後一個女人」，余慕蓮坦言當時很氣憤。（資料圖片）

余慕蓮昨日（12日）接受港台《香江暖流》訪問，分享入行經歷與鮮有提及的緋聞。

余慕蓮常說：「主角唔輪到我，所以我就是配角。」她的演戲生涯中也當過一次主角，那是她跟從師傅陳有后（后叔）在社區中心做的話劇。當年她一心希望到社區中心學當裁縫，好奇心驅使下，她在中心的不同房間探頭張望，被正在教話劇的后叔看到，問她有否做話劇的經驗，又讓她讀了幾句劇本台詞。之後她被選為《馴悍記》的女主角。後來，劇團以這套話劇參加社區比賽，結果最佳男主角是鄭創世（鄭少秋），余慕蓮的劇團則獲得亞軍。

年少時的余慕蓮間中也會跟當演員的媽媽出入片場，像助手一樣，替媽媽挽着化妝箱。如果現場缺少宮女或是小角色，便由她頂替。她的第一套戲是《臨老入花叢》，飾演梁醒波女兒。

真正讓觀眾認識余慕蓮的作品是電視劇《七十三》，飾演賣魚勝的妹妹，當時她仍未跟電視台簽約。多年來，一提起余慕蓮，大家都會想到劇集入面的丑角。她豁達大方說：「我不介意成為『御用丑角』，什麼角色都需要人飾演。從前競選香港小姐，有一些不太出眾的，別人都會說那個好像余慕蓮，但我無所謂。有人提起，總比無人提起好。例如馬戲團中，都一定會有小丑，但小朋友很喜歡小丑。我不美麗，又沒有後台，但仍要生活，自然會找到自己的角色。」

余慕蓮鮮有緋聞，她表示因為自己「無膽闖情關」，她的童年不愉快，不希望有下一代，如果跟帥哥結婚，會怕他拈花惹草。愛情風險很高，如果嫁一個爛賭的，又會成為一個負擔，她亦不喜歡上契，但仍有很多關心她的朋友。好友米雪在她患病時，替她聘請了一位家傭。

有一段時期，外間曾傳出余慕蓮與曹達華有緋聞。余慕蓮一直稱呼對方為Uncle，當年曹達華的太太打長途電話給她，指華叔會重新加入電視台，希望華叔與她互相照顧，其後2人一起看首映，雖然沒有拖手，也沒親密行為，卻被報章說他們有緋聞，又稱余慕蓮為「他的最後一個女人」，她坦言當時很氣憤。

被問到如果沒有當演員，前路會怎樣時，余慕蓮表示媽媽會叫她返回廣州，可能就這樣嫁人去了。退休後，她常做義工，亦捐出積蓄在貴州興建學校：「因為我讀得書少，希望小朋友能接受多些（教育）。」70歲後她更捐出每個月的「生果金」去做善事。

對於退休後的生活，余慕蓮最高興的是鄧達智找她「行天橋」，她說：「我又不美麗，身型又不高䠷，但掌聲如雷，令我重拾信心。我沒有事前準備什麼，就讓幾個猛男把我抬出來。」

她亦表示自己的底線，是不會做要脫衣服的工作，她說：「曾有電影公司找我拍《社女》，我第一時間說，不好意思，我不拍這類電影，老闆才澄清說，不是找你做社女，社女是林建明，你做的是社女的阿媽。」

（即時娛樂）