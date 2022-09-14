《一路瞳行》現實版主角朱鳳嫻 從失明父母身上學懂珍惜不完美人生 (23:39)

惠英紅、吳岱融及吳千語主演的電影《一路瞳行》，是新晉導演朱鳳嫻（Judy）的原生家庭故事，內容講述失明父母誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。這部戲本是Judy創作的《發育‧不良》讀戲劇場，因受觀眾歡迎，繼而拍成短片並曾參加新加坡、加拿大等地的影展，最終於4年前發展成電影劇本。Judy當時四出叩門找尋投資者，經過無數次的拒絕後，遇上東方影業老闆黃百鳴和監製伍健雄這兩位伯樂。

扮演視障人士的惠英紅拍攝時曾被特殊隱形眼鏡的鏡片刮傷眼睛，但她仍堅持拍下去，只靠不停滴眼藥水紓緩不適。Judy看在眼內，非常不安。「我父母不是先天性失明，所以我很不安。紅姐當時沒給我壓力，想要早點收工。她未埋位就瑟縮一角休息，她滴眼藥水的畫面至今記憶猶新，很感謝她幫了我很多。」Judy直指惠英紅、吳岱融及吳千語3位主角的表現超班，最難忘惠英紅到學校接女兒吳千語放學時的戲。「千語在電光火石之間的掙扎，選擇跟同學離開，沒理會紅姐，紅姐表情的變化，表現出那份強烈失落感。此情此景，勾起我已為忘記、沒有感覺的回憶。」

回想小時候去茶餐廳為父母讀餐牌、形容身邊景物給他們聽的情形，Judy當時從不覺得自己是另類，直至升中學後接觸的圈子大了，不是只再跟視障人士家庭的小孩玩，就開始將自己的家庭背景藏起來。「我想有朋友，怕被人知道後，不知別人怎看我。中一家長日時，同學見到我媽咪的眼光很驚訝，第二日沒跟我說話。經歷這些後，發覺不是每個人都可以接受，更加想收埋，變得反叛，想脫離這包袱，渴望18歲拿到成人身分證，跟父母劃清界線各自生活，開展我的人生。最終發現完全沒意思，因為我來自視障家庭，見到的東西及價值觀根深蒂固。」

相比之下，Judy稱父母為人樂觀、豁達、努力做好屬於自己的事。「我還未學到父母的境界，仍在學習中，以前教會知道父母是視障人士，以為需要幫忙，他們其實不用幫忙。我是健全的人，但有時不開心和迷失，媽咪反而會用另一個角度來安慰我，叻過我很多。很多人看完電影都話我好叻，叻的其實是我父母，所以最初想寫他們，因為他們沒自卑才可以行下去，否則不知死過好多次。我從他們身上學懂要看透，不要追究成敗得失，不要用世俗標準看自己或別人的成敗得失。我更珍惜目前擁有的事物，就算不完美，得70分就珍惜擁有的70分，未去到100分和完美，都可以用好珍惜的眼光欣賞。」

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（即時娛樂）