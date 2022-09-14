依法相愛吧｜李世榮自爆一衫走天涯 李勝基讚車銀優「撕漫男」 (18:29)

由韓星李勝基和李世榮主演的Viu Original劇集《依法相愛吧》收視高開，劇集開播後「雙李」組合獲粉絲激讚最貼近漫畫選角，該劇已在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可緊貼最新進度。

《依》劇今年4月開拍，經歷接近半年拍攝後，「雙李CP」培養出好默契，還互笠高帽、炒熱現場氣氛！近日2人在開播特輯上，談到本人與角色相似之處，李世榮大讚「零負評」李勝基與「金正浩」一樣完美：「從你出道開始、到現在的成績，太令人尊敬，真的太完美了！在我看來，最不像現實中會出現的完美男人，就是李勝基前輩。（時隔多年）在片場拍攝時，他依然會讓我覺得自在又值得可靠。」

李勝基聞言卻自認外貌不如「正浩」，還點名好友車銀優，才是名副其實的「撕漫男」（跟漫畫男主角一樣靚仔），他說：「這就是網漫的盲點，（外貌）都是脫離現實的人物，能稱得上那樣的人，應該只有車銀優和姜棟元前輩吧。」

劇中金宥利熱愛時尚，除了以華麗誇張服飾示人，還鍾情豹紋、蛇紋和斑馬紋等款式，令李世榮頭痛不已，全因私下的她常常「一衫走天涯」：「我喜歡單色系，平日都穿制服到拍攝現場。（是什麼制服？）運動褲和常穿的上衣，我每天都會穿同一件衣服，只有休息日才會洗。」

出道18年的李勝基演活不少經典人物，原來他一直渴望接演法律相關角色，今次可謂一圓心願！他亦笑指「正浩」有別以往演出：「他是我演過最聰明角色，是一個過目不忘的『怪物天才』！這是一部集浪漫、喜劇、法律，再加上一點懸疑的劇集，我認為這部電視劇的最大亮點，就是浪漫和人性化，劇中會有不同插曲，希望各位能夠看得開心。」

（即時娛樂）