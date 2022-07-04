好聲好戲2｜李佳芯神還原「小丸子」獲讚 袁文傑聲演「杰佬」梁朝偉反應兩極　 (16:52)

無綫節目《好聲好戲》第二季，第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽最後一張入場券！此回合的主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製梅小青及聲演《神探伽俐略》「湯川學」的資深配音員潘文柏，其他評判團成員有配音員凌晞、李致林、黃啟昌、李鎮然、龍天生及黃鳳英，打氣團藝人則有滕麗名及黃美棋。

比賽正式開始前的「我配你估」熱身環節，Ali已先聲奪人，她挑戰高難度、一人分飾兩角聲演經典動畫《櫻桃小丸子》，由於她細緻模仿小丸子獨特口音，獲潘文柏大讚：「還原度好高，原配配音員係有輕微口音。」

Ali聲演小丸子姐姐時，卻被嫌「老積」，李鎮然說：「小丸子配得好得意，但家姐把聲（年紀）偏大，好似變咗阿媽。」視后Ali透露今次參賽原因是想提升演技：「想演技上可以再進步啲，睇番自己作品，發覺用聲方面做得唔夠好。」袁文傑則聲演《奸人堅》中的黃子華，更將對白背得滾瓜爛熟，想不到卻成了「致命傷」，凌晞說：「背得好熟，讀得好快，但甩口就更加明顯。」

6號則挑戰《大帥哥》張衞健一輪嘴講對白場口，雖然他超流暢地讀出對白，但被指仔細度欠奉，阿姐說：「把聲唔係好食個角色。」事後6號透露參賽目的：「我想做男一，係韓劇、日劇嘅男一...喺聲演方面。」黃俊豪則聲演《誓不低頭》的胡楓法庭爆Seed戲，外表大大隻的他配音時，雖然激動至撞咪，但仍被指聲線「乏力」。

首回合比賽，打頭陣上場的袁文傑聲演《新紮師兄》「杰佬」梁朝偉與張曼玉兩小無猜場口，並極力模仿偉仔當年帶點稚氣的聲線，最終他獲得8盞綠燈佳績，但有兩極評語，阿姐說：「冇兩小無猜感覺。」梅小青也說：「一開始就甩嘴，我覺得麻麻地。」袁文傑熒幕情侶滕麗名則力撐：「比之前好好多，做到朝偉嗰種『Pea』。」黃美棋也說：「有青澀嘅感覺，我覺得似！」

（即時娛樂）