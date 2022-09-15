《飯戲攻心》爆彩蛋 王菀之喜獲古天樂熊抱 情深對望 (18:32)

由黃子華、張繼聰、陳湛文、鄧麗欣、王菀之和林明禎合演的《飯戲攻心》，票房已破2000萬，成為限聚令下最快破2000萬票房的喜劇。

電影出品人兼監製江志強邀請強勁卡士拍攝彩蛋，為電影錦上添花，連導演陳詠燊在拍攝彩蛋當日，也跟多位客串彩蛋演員合照，包括古天樂﹑王丹妮（Louise）﹑余香凝﹑黃德斌﹑胡子彤﹑姜皓文﹑ANSONBEAN﹑吳肇軒﹑林家熙及凌文龍等。

戲中彩蛋原意在農曆新年賀歲檔期向觀眾拜年，充滿節日熱鬧氣氛，彩蛋中阿聰更穿上笑面佛造型冧鄧麗欣，惟電影業受疫情影響而停擺。《飯戲》賀歲任務改為中秋上映，電影公司亦為彩蛋內容稍作修改，並安排戲中三佬陳湛文，在彩蛋聲演所有角色，對白貼地啜核又爆笑。

古天樂以驚喜角色出現，雖然只有一場戲分，但他認真研究角色，更與王菀之擦出火花，增添笑位，古天樂臨場爆肚擁着王菀之，令她當堂冧到爆兼情深互望。

雖然上映檔期有所改動，《飯戲》由賀歲片調到中秋檔期上映，但無損一眾演員，以拍攝賀歲片的心情參與，王丹妮興奮說：「之前想拍喜劇，想不到這麼快讓我拍到賀歲片，極開心興奮。今次與Stephy、陳湛文，加上子華神合作，簡直令我尖叫。」由《逆流大叔》扒龍舟，來到《飯戲》變成舞獅隊，黃德斌笑言：「扒龍舟與舞獅都是差不多的運動。」

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（即時娛樂）