張正甫追思會｜蕭芳芳流淚憶亡夫：佢有快樂同意義一生 (19:03)

蕭芳芳丈夫、新聞界元老張正甫今年5月確診胰臟癌，曾做兩次手術，上月11日凌晨在睡夢中離世，享年82歲，張正甫追思會今天（15日）舉行，許鞍華﹑張艾嘉﹑劉天蘭﹑「七公主」的馮素波﹑陳寶珠和薛家燕等都有出席。

蕭芳芳受訪時憶起亡夫時，一度感觸落淚，要用紙巾拭淚，問到張正甫有什麼遺願時，蕭芳芳哽咽說：「佢半年前同我講，佢有快樂同有意義一生，所以佢咁講，呢個唔會係沉重追思會，係慶賀佢一生嘅聚會。我相信佢喺天堂回眸人間，見到咁多人待佢好同對佢嘅愛，佢一定笑開懷...其實佢個人不拘小節，佢唔會話畀我哋聽要點要點，佢只希望我哋開心，希望佢啲朋友﹑學生及舊同事，個個都活得好好。」

芳芳姐感激好友們落力籌備追思會，她說：「所以我唔敢...嗯...我一定要收拾心情，要撐過今日，因為如果我崩潰，今日就做唔到嘢...對唔住（期間以紙巾拭淚），我可唔可以唔好講咁多張正甫嘅嘢？因為我陣間有好多嘢要做，好感激大家嚟，我剛才見到七公主其中4位公主，我都唔敢見，我唔敢對住佢哋，因為我會喊，我見到張艾嘉許鞍華都係，我好多謝曾先生及李先生幫手，因為佢哋係張正甫舊同事。」

（即時娛樂）