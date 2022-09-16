就是青春｜陳柏宇心理輔導參賽者︰感覺似湊女 (19:54)

陳柏宇（Jason）、釗鋒、黃妍、葉巧琳、曾樂彤、黃靜藍，今日聯同18位參賽者首次錄影香港開電視選秀節目《就是青春》。Jason在節目中負責為參賽者進行心理輔導及傳授舞台經驗，似他們的精神領袖。Jason說︰「他們會為小問題擔憂，我會鼓勵他們享受過程，將即時解決不到的問題放下，發揮他們已準備的表演。今次感覺似湊女，我女兒年紀小未懂太多，我對住參賽者就提供技術性意見。」

釗峰與黃妍以嘉賓身分現身，他們大讚參賽者年紀輕輕便多才多藝，回想自己年少時只是小蕃薯。黃妍說︰「看學員的背景及他們擅長的事，我要到50歲才會識。」釗峰與黃妍透露會向參賽者提供意見及分享經驗︰「我們不是評判，但希望給予的意見能左右評判決定。」釗峰曾任ViuTV《全民造星III》評判，稱當時已見過有「翻版胡鴻鈞」之稱的參賽者林躍翰（John），但不會偏頗對方。他說︰「我會當他一張白紙，不會對他特別要求高，免得對他不公平。」

林躍翰曾參加《全民造星III》，他指自己雖有表演經驗，但不是成熟的表演者，容易緊張和怯場，心理上仍需適應和調節，希望藉今次參賽練膽量。林躍翰說︰「今日綵排時很緊張，當日參加《造星III》 時以跳唱為主，今次想挑戰慢歌，希望用歌聲表現自己的魅力。我對自己有點信心，很多人也未看過我表演，相信評判會一視同仁，不會提高對我的評分要求。」

參賽者林曉蕙（Candice）早前因染疫而失聲，她說︰「聲線已慢慢恢復，但仍要點時間，我會盡力。」劉睿曦（Felicity）透露綵排時因壓力大表現失準而爆喊，幸得其他參賽者及父母、朋友安慰，心情已平復下來。

（即時娛樂）