鄧紫棋打造新專輯閉關半年零收入 計劃回港開演唱會 (22:55)

鄧紫棋（G.E.M.）最近推出新專輯《啓示錄》，圍繞一個愛的主題， 7首歌是致天堂的信，7首歌是天堂的回信，由自身作出發點，透過歌曲表達她對愛的尋求、疑問，以及關於愛的啟示。她為專心做碟，之前閉關半年，她形容是嘔心瀝血之作。她笑指起初沒想到要閉關半年，原計劃4月底推出新專輯，但當時上海突發一波疫情，影響她整個拍攝計劃，她說當時情況很慘烈，不只拍攝進度受影響，還有原本的MV男主角已拍一半，但因疫情和各方面原因，不能再回上海幫忙拍攝，要換角兼重新拍過，令她很崩潰。第二令她感到挫敗是，覺得自己跟不上原本安排的進度，有種人算不如天算的感覺，曾有少少氣餒，但從未想過放棄。

G.E.M.提到當日向身邊團隊提出閉關半年的想法時，大家雖然支持，但又覺得她是否真的那麼長時間不掙錢，只用錢？是否傻了？她覺得若不是全副精力放在做碟上，會影響質量，她不單只做14首歌，而是寫一個劇本出來去拍。結果她在那半年時間一蚊都沒掙過，還不斷用錢，特別是要重拍等很多問題出現，賬單來到面前，令她首次感受到有財政壓力，不過見到成果時很開心及有很大滿足感。

G.E.M.今次一人身兼多職，除作曲、作詞外，還為14集MV「音樂連續劇」首次擔任編劇和監製。她表示那時大壓力，經常睡不著，差不多早上5、6點才睡，要每日吃一包薯片減壓，搞到長滿暗瘡。她透露想過將MV的故事拍成電影，但不會自己執導，自覺暫時未有這個能力。

MV中有G.E.M.與男友Mark情侶檔上陣，G.E.M.解釋不時刻意找Mark，原本角色是李治廷，但對方因疫情關係臨時來不到，Mark便義氣幫手。其實Mark初時都耍手擰頭，是他第一次上鏡，有鏡頭恐懼症，怕拖累她，最後在她懇求他才答應，給男友表現100分。

專輯其中一個創作靈感來自於網暴，G.E.M.想表達的還有言語暴力，想帶出信息不要小看一句說話，言語傷害人是另一層面的傷害。她是過來人，她說現在懂得去調節，但都不是完全百毒不侵，因言語真的很有殺傷力。

G.E.M.已5年沒在香港開演唱會，她透露有計劃回港開騷。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）